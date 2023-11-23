Назначен художественный руководитель Хора имени Джахангира Джахангирова, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Согласно соответствующему приказу министра культуры Азербайджана Адиля Керимли Тарана Юсифова назначена художественным руководителем Хора имени Джахангира Джахангирова, действующего при Международном центре мугама.

Тарана Юсифова родилась 5 декабря 1968 года в городе Сумгайыт. В 1984-1988 годах училась в Сумгайытской средней специальной музыкальной школе имени С.Гаджибекова по специальности "Хоровое дирижирование", 1988-1993 годах - в Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 1991 году начала педагогическую деятельность в Республиканской гимназии искусств. Работала педагогом в различных образовательных учреждениях. С 2002 года являлась дирижером ансамбля исполнителей на балабане в Азербайджанской национальной консерватории. В 2018 году защитила диссертацию на тему "Особенности творческого стиля Огтая Казыми", получила ученую степень доктора философии по искусствоведению.

В 2020 году была удостоена почетного звания "Заслуженный учитель".

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