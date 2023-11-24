В Бакинской музыкальной академии состоится награждение победителей II Республиканского конкурса

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 27 ноября состоится торжественное закрытие II Республиканского конкурса "Академическая, народная и джазовая музыка" по авторскому проекту заслуженного деятеля искусств, профессора Тарлана Сеидова - вручение наград победителям и концерт лауреатов.

Как сообщили Day.Az в академии, конкурс организован Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и школой-студией БМА при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики,

Председателем оргкомитета и жюри конкурса является народный артист СССР и Азербайджана, ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли.

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