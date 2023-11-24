Azerbaijan Fashion Week объединит дизайнеров из разных стран

Третьего декабря в Баку пройдет показ Azerbaijan Fashion Week (Неделя моды Азербайджана), сообщили Day.Az организаторы проекта.

В этом году Неделя моды в Баку (с 29 ноября по 3 декабря) будет организована при поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках "Творческой недели" (Yaradıcı Həftə). Данный масштабный проект позволит привлечь зарубежных коллег к совместному сотрудничеству для популяризации национальных и региональных брендов, товаров и услуг, а также даст толчок развитию модного сектора и усовершенствованию инструментов решения существующих проблем в сфере моды, дизайна и культуры в целом.

Проект ориентирован на вопросы позиционирования и продвижения национальных брендов, представляет собой платформу, объединяющую для сотрудничества модельеров, байеров, представителей местных и зарубежных СМИ, а также всех профессионалов этой сферы.

Принимая во внимание стремительные перемены в мире моды, в рамках Недели моды Азербайджана пройдет презентация конкурса "Azerbaijan Fashion Forward" и мастер-класс известного модельера Орхана Султана для молодых модельеров, обучающихся в высших учебных заведениях и школах моды, действующих в Азербайджане. Мероприятие состоится 2 декабря в 12:00 в образовательно-инкубационном центре "Креативный Хаб".

Завершится Неделя моды 15-м юбилейным модным показом, который пройдет в отеле The Ritz-Carlton третьего декабря в 19:00. Помимо азербайджанских дизайнеров, свои коллекции на подиуме представят также дизайнеры из России, Грузии, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана.

Являясь одним из важнейших модных событий в Азербайджане, Неделя моды соберет талантливых дизайнеров и будет способствовать дальнейшему развитию этой отрасли в Азербайджане.

Напомним, что в мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший собой начало проведения Недель моды в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране. За годы своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана и стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто осуществляет активную деятельность в сфере моды.

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