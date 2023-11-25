Уникальный памятник: как Гобустан соединил музыку и фотографию

Флейтист, композитор и интерпретатор Агарагим Гулиев совместно с фотографом и музыкантом Маей Багировой создали проект, посвященный Гобустану, сообщает Day.Az. Проект создан в стиле современного искусства.

Концепция проекта - совмещение фотокадра и музыкально звуковых эффектов для воссоздания интуитивно-абстрактного ощущения и чувства времени, описания эпохи и отраженных в наскальных рисунках объектов.

Учитывая интерес европейцев к современному искусству и абстракции в искусстве в целом, этот проект был предназначен одновременно и для представления азербайджанского современного искусства, и для максимального привлечения интереса зрителя к объектам национального достояния Азербайджана.

Вся сложность данного проекта заключалась в том, чтобы совместить не только музыку и кадр, но и вызвать ощущение, которое испытывает человек, находясь в Гобустане - эмоции, энергетику, загадочность, в каком-то смысле страх и одновременно эйфорию.

Отметим, что Гобустан - это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом. Здесь обнаружено более 6 000 рисунков на одной тысяче скал. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо наскальных рисунков, здесь можно увидеть курганы, древние укрытия и пещеры.