Писатель с большим сердцем. Сегодня Имрану Касумову исполнилось бы 105 лет

Сегодня народному писателю Имрану Касумову исполнилось бы 105 лет.

Касумов родился 25 ноября 1918 года в Баку в семье интеллигенции. Его тезка-дядя вместе с Узеиром Гаджибейли, Гусейнгулу Сарабским, Аббасом Мирза Шарифзаде участвовал в образовании и развитии Азербайджанского национального музыкального театра.

Как передает Day.Az, дед выдающегося писателя, Гаджи Касумов, был одним из первых азербайджанских инженеров, получивших высшее образование в Санкт-Петербурге.

Имран ещё в школьные годы начал посещать различные литературные кружки. В 1934 году он окончил среднюю школу. В том же году поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1938 году учился на Высших курсах киносценаристов в Москве. После окончания курсов работал некоторое время в Москве.

Вернувшись в Баку, работал первым заместителем министра кинематографии Азербайджанской ССР, главным редактором журнала "Литературный Азербайджан". В 1975-1981 годах работал на должности первого секретаря правления Союза писателей Азербайджанской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР 9-10-го созывов.

Популярность Имрана Касумова как писателя началась с книги "На дальних берегах", посвященной подвигу лучших сынов народа во время Второй мировой войны. А следующая страница его творческой биографии также сконцентрировала в себе наиболее важные проявления народной активности - трудовой подвиг послевоенных лет, освоение морских месторождений нефти. В эти годы к самоотверженному труду азербайджанских нефтяников было приковано внимание всей страны.

Свыше сорока лет Имран Касумов посвятил литературе. Начиная с первой его пьесы "Арзу", поставленной в 1938 году на сцене азербайджанского театра, и вплоть до конца своих дней главной темой для него оставалась тема рабочего класса, тема трудового подвига азербайджанских нефтяников, а если брать шире - тема современника, активно создающего будущее. И пьеса "Арзу", и сценарий фильма "Новый горизонт", по которому Бакинская киностудия выпустила в 1940 году большой художественный фильм, были посвящены жизни и труду бакинских нефтяников. Лейтмотивом всего творчества писателя был подвиг людей - наших земляков, подвиг трудовой и ратный, жизнь и труд человека наших дней.

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