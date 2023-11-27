Прошел питчинг проектов конкурса Агентства кино Азербайджанской Республики

Прошел питчинг кинопроектов конкурса, объявленного Агентством кино Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры.

На этом этапе проекты оценивали члены отборочной комиссии и экспертного совета по оценке содержания кинематографических, цифровых и других аудиовизуальных произведений, созданного министерством культуры.

Отобрано в целом 11 проектов, в их числе проекты одного короткометражного фильма, трех полнометражных документальных фильмов, двух короткометражных и четырех полнометражных художественных фильмов, одного короткометражного анимационного фильма, а также 16 студенческих фильмов.

Итоговое совещание отборочной комиссии и экспертного совета состоится 28 ноября.

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