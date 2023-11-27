"Наполеон" в Баку

В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в торговом центре 28 Mall, прошел предпремьерный показ биографического фильма "Наполеон", сообщает Day.Az.

Режиссером исторической драмы о жизни императора Наполеона Бонапарта является Ридли Скотт. Главную роль исполняет неподражаемый Хоакин Феникс.

Этот фильм о приходе полководца к власти, а также о его взаимоотношениях с возлюбленной, императрицей Жозефиной, роль которой сыграла Ванесса Кирби, а Тахар Рахим играет революционера Поля Барраса. Сценарий к картине написал Дэвид Скарпа, музыку - Мартин Фиппс.

В день показа в кинотеатре царила особая атмосфера. Специально было декорировано фойе кинотеатра - золотые арки с цветами, люстры, свечи, а также выступление инструментального трио создавало стиль французской эпохи XIX века.

Сладости и пирожные "Наполеон" придали вечеру праздничное настроение. Гостей на входе встречал косплей Наполеона и белый ангел, который раздавал прекрасным дамам цветы. Развлекательная часть мероприятия завершилась исполнением вальса коллективом "ASgarden" под руководством Александра Баркова.

Мероприятие посетили звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Все желающие могут увидеть один из самых ожидаемых фильмов в сети кинотеатров "CinemaPlus" на трех языках - русском, английском и турецком. Также "Наполеон" можно посмотреть в кинотеатре "CinemaPlus", расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

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