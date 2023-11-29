Украденная акварель Ван Гога стала главным хитом выставки Королевской академии

Украденный рисунок Ван Гога, найденный возле общественного туалета 20 лет назад, выставлен на всеобщее обозрение. Хотя акварель Ван Гога выставляется крайне редко, чтобы свести к минимуму выцветание, сейчас она демонстрируется в лондонской Королевской академии искусств на выставке "Импрессионисты на бумаге: от Дега до Тулуз-Лотрека", которая продлится до 10 марта 2024 года, передает Day.Az.

Ранним утром 27 апреля 2003 года из манчестерской галереи Уитворт были украдены три работы. Наряду с картиной Ван Гога "Укрепления Парижа с домами" (1887) были вынесены "Таитянский пейзаж" Поля Гогена (1891-93) и "Бедность" Пабло Пикассо (1903).

Днем позже, после телефонного звонка, они были обнаружены у закрытого здания общественного туалета, расположенном в 200 метрах на краю небольшого парка, рядом с промокшими листьями и мусором. Это был дождливый день, и в заявлении полиции погода описывалась как "чрезвычайно плохая", и что вор обошел систему безопасности галереи. Отсюда появилось предположение, что инцидент мог быть "работой изнутри". До сих пор остается загадкой, была ли кража совершена кем-то, кто действительно хотел привлечь внимание к недостаткам в системе безопасности, или они быстро поняли, что избавиться от произведений будет сложно. Возможно даже, что у них были угрызения совести. Как бы то ни было, в галерее Уитворт немедленно были усилены меры безопасности. Но и даже двадцать лет спустя обвинение в краже никому не было предъявлено.

Неудивительно, что "Укрепления Парижа с домами" пострадали. С правой стороны был надрыв толщиной 12 см, складки и незначительные потери краски. К счастью, повреждения были ненамного серьезнее. Акварель была восстановлена через несколько месяцев после кражи, и теперь повреждения едва заметны невооруженным глазом.

"Укрепления Парижа с домами" - это сцена на северной окраине столицы, чуть более чем в километре к северу от квартиры, которую Винсент делил со своим братом Тео. В 1926 году акварель была куплена за 157 фунтов стерлингов владельцем Манчестерской хлопчатобумажной компании Томасом Барлоу (1883-1964), который немедленно передал ее в дар Уитворту. Когда в 1962 году картина Ван Гога была одолжена для более ранней выставки в Королевской академии, она была застрахована на 7500 фунтов стерлингов. Ее текущая оценка является конфиденциальной, но она, безусловно, стоит несколько миллионов.

На выставке "Импрессионисты на бумаге: от Дега до Тулуз-Лотрека" также представлены ещё пять других работ Ван Гога: "Вход в городской кредитный банк на улице Ломбард в Гааге" (март 1882 года, Музей Ван Гога, Амстердам), "Соломенные крыши" (март 1884 года, Тейт, Лондон), "Крестьянка, несущая пшеницу в переднике" (июль-август 1885 года, музей Креллера-Мюллера, Оттерло), "Бюст молодого воина" (Март-май 1886 года, музей Ван Гога) и "Чертополох на обочине" (август 1888 года, музей Ван Гога).

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