"Последняя любовь Дон Кихота" в Баку

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 23 декабря в 20:00 выступит Театр национального танца Испании "Flamenco Live", сообщает Day.Az.

Коллектив театра представит бакинскому зрителю спектакль в стиле фламенко "Последняя любовь Дон Кихота".

Спектакль "Последняя любовь Дон Кихота" - это размышления на тему романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" Мигеля де Сервантеса. История будет рассказана языком самого страстного танца - фламенко.

"Flamenco Live" - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/theatre/don-quixotes-last-love-flamenco-performance/97403

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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