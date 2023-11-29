"Последняя любовь Дон Кихота" в Баку - знаменитая история на языке фламенко
В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 23 декабря в 20:00 выступит Театр национального танца Испании "Flamenco Live", сообщает Day.Az.
Коллектив театра представит бакинскому зрителю спектакль в стиле фламенко "Последняя любовь Дон Кихота".
Спектакль "Последняя любовь Дон Кихота" - это размышления на тему романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" Мигеля де Сервантеса. История будет рассказана языком самого страстного танца - фламенко.
"Flamenco Live" - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.
Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:
https://iticket.az/ru/events/theatre/don-quixotes-last-love-flamenco-performance/97403
Телефон для справок: (051) 303 35 40
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре