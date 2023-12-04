В Музейном центре открылась выставка «Жизнь, прожитая в красках»

В выставочном зале Музейного центра открылась персональная выставка члена Союза художников, лауреата международных конкурсов Наргиз Гулиевой.

Как сообщает Day.Az, выставка "Жизнь, прожитая в красках" посвящена 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

На выставке, открывшейся при поддержке комитета Милли Меджлиса по культуре и Министерства культуры, наряду с работами художницы Наргиз Гулиевой, также выставлено около 40 работ воспитанников руководимой ею Nargiz Art Studiо.

Идейный автор выставки - скоропостижно скончавшаяся председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева.

При организации выставки в знак уважения к памяти Ганиры ханым были учтены все ее рекомендации и пожелания в связи с выставкой.

Присутствовавшие на церемонии открытия выставки заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Фазиль Мустафа, посол Королевства Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш, посол Венгрии в нашей стране Тамаш Торма, депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев, народный художник Ариф Гусейнов поздравили автора и пожелали ей больших творческих успехов в новых проектах.

Поприветствовав гостей, Наргиз Гулиева поблагодарила всех коллег и друзей, которые пришли ее поддержать, и выразила особую благодарность организаторам.

Выставка продлится до 5 декабря.

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