В Музейном центре открылась выставка «Жизнь, прожитая в красках» - ФОТО
В выставочном зале Музейного центра открылась персональная выставка члена Союза художников, лауреата международных конкурсов Наргиз Гулиевой.
Как сообщает Day.Az, выставка "Жизнь, прожитая в красках" посвящена 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
На выставке, открывшейся при поддержке комитета Милли Меджлиса по культуре и Министерства культуры, наряду с работами художницы Наргиз Гулиевой, также выставлено около 40 работ воспитанников руководимой ею Nargiz Art Studiо.
Идейный автор выставки - скоропостижно скончавшаяся председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева.
При организации выставки в знак уважения к памяти Ганиры ханым были учтены все ее рекомендации и пожелания в связи с выставкой.
Присутствовавшие на церемонии открытия выставки заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Фазиль Мустафа, посол Королевства Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш, посол Венгрии в нашей стране Тамаш Торма, депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев, народный художник Ариф Гусейнов поздравили автора и пожелали ей больших творческих успехов в новых проектах.
Поприветствовав гостей, Наргиз Гулиева поблагодарила всех коллег и друзей, которые пришли ее поддержать, и выразила особую благодарность организаторам.
Выставка продлится до 5 декабря.
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