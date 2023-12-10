В Южной Корее построят крупнейшее в мире хранилище произведений искусства

Рядом с южнокорейским международным аэропортом Инчхон строится новое огромное хранилище произведений искусства общей площадью в 100 тыс кв. м, передает Day.Az со ссылкой на издание Artnet news.

Новое хранилище произведений искусства будет одним из самых больших в мире, состоящим из пяти этажей, включая подвал, и 138 комнат разного размера. Строительство хранилища, в которое будет инвестировано 283,3 млн долларов, будет завершено в 2026 году. Соответствующий договор с руководством аэропорта уже подписали представители консорциума строителей Arshexa.

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