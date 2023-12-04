Новые премьеры Франгиз Ализаде

Музыка Ф.Ализаде прозвучала в начале симфонических концертов Bamberg Symphoniker, которые ознаменовали собой не только музыкальное событие, но также и яркую политическую акцию. Ведь на этих концертах музыка азербайджанского композитора была представлена вместе с произведениями израильского композитора - Пауля Бен-Хаима( Paul Ben-Haim), а также грандиозной 7-ой симфонией немецкого классика - Антона Брукнера, передает Day.Az.

30 ноября и 1 декабря, в Бамберге и Дортмунде, концерты предварялись вступительным словом бургомистров этих городов, которые отмечали большой вклад в единение культур представителя "интеллектуального Востока", азербайджанского композитора - Франгиз Ализаде. Было отмечено,что "своим уникальным творчеством Франгиз Ализаде вносит огромный вклад в обьединение музыкальных культур, а также обществ и религий. Будучи истинным визионером, Ф.Ализаде помогает формированию новых гуманистических идей безопасного будущего".

Интересно отметить, что 30 ноября, на другом континенте, в Монреале, на концерте известного канадского квартета "Molinari", также прозвучали произведения Ф.Ализаде - "Oasis" и " Dance". Вечер был посвящен лучшим образцам мировой квартетной музыки, и наравне с квартетами Бела Бартока и Клода Дебюсси, здесь была исполнена музыка азербайджанского композитора - Франгиз Ализаде.

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