ЮНЕСКО приняла решение по первому докладу о статусе азербайджанского танца "Яллы"

ЮНЕСКО приняла решение по первому докладу о статусе элемента азербайджанской культуры под названием "Яллы (Кочари, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана", передает в четверг Day.Az.

Как сообщила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО, решение было принято в ходе 18-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Касане (Ботсвана).

"Яллы" - азербайджанский традиционный групповой танец (танцевальные выражения, основанные исключительно на коллективных выступлениях). Как правило, танцы "яллы" исполняются в кругу, цепочке или шеренге и включают элементы игр, пантомимы (имитации птиц или других животных), физических упражнений и движений.

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