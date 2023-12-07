Парить в небесах…

Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт выдающегося дуэта исполнителей мугама, отца и дочери - всемирно известного, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фярганы Гасымовой под названием "Leyli və Mən", организованный 33Event, сообщает Day.Az.

Представление по мотивам оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" прошло в сопровождении оркестра Etnoklass под управлением Турала Мамедли.

Величие синтеза древнего искусства, народных инструментов и классической музыки, и конечно же, великолепного исполнительского мастерства исполнителей и музыкантов превратил вечер в большой праздник высокого искусства. Приятным сюрпризом вечера стало выступление внуков Алима Гасымова, которое началось с азана, плавно перейдя в духовно-возвышенную музыку. Алим Гасымов и его дочь - Фяргана Гасымова годами достойно представляют Азербайджан во всем мире, пропагандируя мугам и народную музыку. И этот очередной концерт на родной земле, причем со свойственными дуэту импровизациями, вызывал такие душевные чувства, как-будто вместе с артистами паришь в небесах, испытываешь желание окунуться в неведомый мир гармонии, скитаться по нехоженым путям и взбираться на горы, на которых никто не бывал. Волшебство завораживало.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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