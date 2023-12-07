В Баку состоится "Посвящение Людовико Эйнауди" манифест замедления и успокоения
В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева (Кирхе) 8 декабря в 20:00 состоится концерт "Посвящение Людовико Эйнауди", организованный Red Events & Distribution ltd, сообщает Day.Az.
В программе вечера музыка всемирно известного итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении пианистки, лауреата международных конкурсов Нигяр Асадуллаевой. Таинственная магия концерта будет создана уникальной игрой музыканта с окружающей ее архитектурой и светом. Световая инсталляция над сводами уникального музыкального зала и величественный орган помогут Нигяр перенести зрителей в загадочный мир ее величества музыки. Музыка Людовико Эйнауди - это манифест замедления и успокоения.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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