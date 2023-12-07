Сила искусства и борьба за преданность

В кинотеатре Landmark Hotel в Баку в рамках проекта АртВерг состоялись показ и обсуждение фильма "Грех", сообщает Day.Az.

Перед показом модератор Намиг Гасанов предоставил обширную информацию о фильме, который повествует об испытаниях на творческом пути великого художника и скульптора Микеланджело Буонарроти. В центре внимания киноленты "Грех" - борьба за преданность, разгорающаяся между двумя могущественными семьями. Эта картина погружает зрителя в эпоху искусства, раскрывая темные тайны и светлые моменты в жизни великого мастера.

После показа фильма гости поделились своими впечатлениями и обсудили фильм, который перенес их в мир великого искусства.

Отметим, что организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan и The Landmark Hotel. Куратор проекта - Ислам Мамедов,

В рамках проекта АртВерг проходят показы фильмов, после которых участники мероприятия делятся впечатлениями от просмотра кинокартин, проводят обсуждения, участвуют в дискуссиях. Зачастую мероприятия проекта АртВерг сопровождаются лекциями, проводимыми иностранными и местными искусствоведами, кинокритиками и т.д.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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