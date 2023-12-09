В Русском доме в Баку пройдет поэтический вечер ко дню памяти общенационального лидера

Поэтический вечер ко дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева пройдет 12 декабря в Русском доме в Баку.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), мероприятие проводится Ассоциацией русской молодежи Азербайджана, общественными организациями "Вклад молодежи" и "Содействие развитию профессионального образования и занятости" при поддержке Русского дома в Баку.

С именем великого лидера связан 35-летний период истории Азербайджана, охватывающий временной промежуток с конца 1960-х гг. до начала XXI века.

Все эти годы он, как истинный патриот, нес на своих плечах ответственность за Азербайджан, вместе со страной и народом преодолел тяжелые и суровые испытания, создал современную независимую Азербайджанскую Республику и заложил основу ее светлого будущего. Возрождение в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни азербайджанского народа в течение всех этих лет связано именно с его именем.

Мероприятие состоится на площадке Русского дома в Баку по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 77Б. Начало - в 19:00.

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