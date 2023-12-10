Азербайджанский актер сыграл турецкого султана

Азербайджанский актер Джордж Гафаров сыграл роль турецкого султана по имени Серкан в российском криминальном сериале "Блеск". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании Actors Agency of Azerbaıjan.

"На кастинг проекта меня пригласила компания Actors Agency of Azerbaıjan, которая более 15 лет сотрудничает с российскими кинематографистами. Был очень жесткий отбор, и я даже не думал, что с моим не вполне хорошим русским смогу пройти его. Но мой менеджер сказал, что режиссеру важен типаж и актерская игра. После первых локальных видеопроб я полетел в Санкт-Петербург, где меня утвердили на роль Серкана. С моим персонажем мы абсолютно не похожи, разве что перекликаются детали биографии - он, например, тоже вырос в детском доме. Но Серкан другой: очень самоуверенный и высокомерный, а ради своего благополучия готов использовать других людей", - отметил Джордж Гафаров.

По сюжету, Аня (Саша Бортич) трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Санкт-Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями - ее отец-аферист (Кирилл Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение - фальшивка, как и титул султана. Серкан - аферист, которому, Аня вынуждена признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше "разводить" петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

Производство - продюсерский центр "Синема Продакшн" и онлайн-кинотеатр Иви. Режиссер-постановщик: Мария Агранович. В проекте также приняли участие Юлия Гаврилина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и другие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!