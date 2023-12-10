Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана

На официальной церемонии закрытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023" в городе Шуша, совместно организованной Министерством культуры и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) звание культурной столицы тюркского мира на 2024 год было передано от Шуши туркменскому городу Анев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, министр культуры Адиль Керимли вручил министру культуры Туркменистана Атагельды Шахмурадову символ председательства в Постоянном совете министров культуры тюркского мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!