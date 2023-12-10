Новый ретро-имидж Фидан Гаджиевой

Народная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического театра оперы и балета Фидан Гаджиева вместе со своим коллективом MEZZO представила два музыкальных видеоролика, направленных на дальнейшую пропаганду классического искусства, сообщает Day.Az.

Первый в истории Азербайджана женский камерный оркестр MEZZO создан в 2019 году Фидан Гаджиевой (меццо-сопрано). В коллективе собраны профессиональные музыканты, которые помимо игры на традиционных для женщин музыкальных инструментах, исполняют композиции на контрабасе, виолончели, тромбоне и т.д. Оркестр неоднократно с успехом выступал на различных концертных площадках.

Отметим, что Фидан Гаджиева на протяжении многих лет с большим успехом представляет классическое искусство не только в стране, но и в Италии, Японии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Турции, Испании, Украине, России, Беларуси, Албании и других странах.

Интересно, что в новом проекте Фидан Гаджиева представала в ретро-имидже, созданным стилистом-визажистом Сабиной Имановой. Режиссёр - Наиль Наибоглу.

Танго "Ревность" (Jealousy) датского композитора Якоба Гаде была написана в 1925 году в качестве саундтрэка для американского фильма "Дон Ку, сын Зорро", являющегося продолжением фильма "Знак Зорро". Песня стала очень популярной. "Второй взрыв" произошел в 70-х годах. Среди всех музыкальных произведений по количеству публичных исполнений на первом месте в мире была песня Yesterday группы The Beatles, а на втором - Jealousy.

Во втором видеоролике представлены попурри известных композиций.