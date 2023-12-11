В Баку прошел вечер австрийской классической музыки

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, сообщает Day.Az.

Под руководством главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова в исполнении солистов - лауреата республиканских и международных конкурсов Сабины Гулиевой (скрипка) и Сабухи Ахундова (виола) прозвучали произведения австрийских классиков Йозефа Гайдна и Вольфганга Моцарта.

Отметим, что художественным руководителем Бакинского камерного оркестра является народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли, директор - народная артистка, профессор Егяна Ахундова, главный дирижер - заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!