В Баку прошел вечер австрийской классической музыки - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, сообщает Day.Az.
Под руководством главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова в исполнении солистов - лауреата республиканских и международных конкурсов Сабины Гулиевой (скрипка) и Сабухи Ахундова (виола) прозвучали произведения австрийских классиков Йозефа Гайдна и Вольфганга Моцарта.
Отметим, что художественным руководителем Бакинского камерного оркестра является народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли, директор - народная артистка, профессор Егяна Ахундова, главный дирижер - заслуженный артист Фуад Ибрагимов.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре