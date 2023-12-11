В Баку прошел вечер, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялось мероприятие, посвященное 150-летию выдающегося композитора, пианиста и дирижера ХХ века Сергея Рахманинова, организованное кафедрой "Сольного пения и оперной подготовки" совместно с кафедрой "Теории музыки", сообщает Day.Az.

Выступившие завкафедрой "Сольного пения и оперной подготовки", народная артистка Азербайджана, профессор Хураман Гасымова и завкафедрой "Теории музыки", заслуженный учитель, профессор Кенуль Насирова рассказали о жизни и творчестве классика.

На концерте-конференции выступили студенты народной артистки СССР Фидан Гасымовой, народных артисток Хураман Гасымовой и Гюльназ Исмайловой, заслуженного артиста Ильхама Назарова. Молодые вокалисты исполнили произведения Сергея Рахманинова в сопровождении исполнения заслуженных артисток Рены Агаевой и Нигяр Меликовой, концертмейстеров Ульвии Алиевой и Марьям Юсифовой. Украшением концерта стали видеоматериалы и записи всемирно известного композитора и пианиста Сергея Рахманинова, признанных мастеров национального вокального исполнительского искусства Фидан и Хураман Гасымовых.

На мероприятии магистранты историко-теоретического факультета осветили творчество композитора. Презентация студентов была подготовлена ​​при участии доцента Эльмиры Панаховой.

Среди гостей концерта-конференции были проректоры БМА, заслуженный педагог, профессор Нармина Гулиева, заслуженный деятель искусств, профессор Гюльназ Абдуллазаде, декан историко-теоретического факультета, заслуженный учитель, профессор Гюльзар Махмудова и музыкальная общественность.

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