Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Под руководством дирижера, народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли выступил лауреат международных конкурсов, пианист, профессор Борис Гуслицер (Австралия).

В программе прозвучали произведения русского классика Петра Чайковского - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (b moll, op.23) и Симфония № 4 (f-moll, op.36).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!