В Катаре с большим успехом прошли показы балета азербайджанского композитора

Катарской публике был представлен балет выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в постановке заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева. Об этом Day.Az сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюб Гулиев.

На сцене театра Al Mayassa в столице Катара Дохе с большим успехом прошли выступления балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, которая представила зрителям прекрасный балет "Тысяча и одна ночь".

На премьерном выступлении балетной труппы в Дохе присутствовали посол Азербайджана в Катаре Махир Алиев, представители азербайджанской дипмиссии, видные общественные деятели Катара.

Серия показов прошла в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева. На традиционном азербайджанском инструменте тар, входящем в состав оркестра, сыграли Наталья Медведева и солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов.

Мастерство артистов балета, которые языком танца рассказывали восточные сказки, покорило зрителей точностью и изяществом исполнения.

В ходе показа зрители смогли проникнуться атмосферой загадочного Востока, полюбоваться потрясающими костюмами и декорациями, по достоинству оценить мастерство артистов.

По завершении каждого спектакля зрители стоя приветствовали артистов балета, азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева и хореографа Эльдара Алиева.

После серии выступлений в Катаре, в феврале-марте балет "Тысяча и одна ночь" покажут в Санкт-Петербурге (Россия) на сцене Мариинского театра, а дальше он будет представлен в Пекине (Китай).

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