"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников - ФОТО
В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, состоялось открытие фотовыставки "Замки Европы", сообщает в понедельник Day.Az.
Выставка организована представительством Евросоюза в Азербайджане совместно с посольствами стран-членов Евросоюза.
Она проводится в рамках проходящего Фестиваля культурного наследия FantazEU 2023.
Выступая на открытии выставки, глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко отметил, что фотоработы, вошедшие в экспозицию выставки, отражают красоту, величественность историко-архитектурных памятников Европы.
Петер Михалко подчеркнул, что задача Фестиваля культурного наследия FantazEU 2023 - ознакомление с культурным разнообразием Европы.
В экспозицию выставки вошли фотографии исторических достопримечательностей, расположенных в 16 странах Европы. Выставка, на которой представлено около 30 фоторабот, продлится до 16 декабря.
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