В Гяндже установлен самый большой в стране цирк-шапито

В городе Гянджа будет представлена цирковая программа "Новогодние приключения". В целях развития циркового искусства в Азербайджане и с учетом пожеланий жителей этого региона на базе комплекса отдыха и развлечений "GəncLand" установлен самый большой в стране цирк-шапито, отвечающий международным стандартам.

Об этом Day.Az сказал всемирно известный артист цирка, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, организатор цирковой программы Аллахверди Исрафилов.

По его словам, с 19 декабря 2023 года по седьмое января 2024 года в Гяндже будет представлена международная цирковая программа "Новогодние приключения".

В программе выступят всемирно известные цирковые артисты, среди них клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы, также будут представлены номера с медведями и попугаями.

Международная цирковая программа "Новогодние приключения" будет интересна как детям, так и взрослым.

Первый показ циркового представления пройдет 19 декабря для членов семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, а также детей, оставшихся без родительской опеки и с ограниченными возможностями здоровья.

Билеты на представление можно приобрести на третьем этаже Gence Mall и перед Центральным универмагом города Гянджа, а также онлайн по ссылке https://iticket.az/events/kids/circus-new-years-adventure-in-ganja

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