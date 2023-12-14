Азербайджанский театр удостоен награды международного фестиваля

Азербайджанский государственный театр пантомимы успешно выступил на VI Международном театральном фестивале "Айтматов и театр", который прошел с седьмого по 12 декабря в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В фестивале приняли участие театральные коллективы из Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и России, которые представили спектакли по произведениям Чингиза Айтматова.

Коллектив Азербайджанского государственного театра пантомимы на фестивале выступил со спектаклем "Мангурт", поставленным на основе романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

Коллектив азербайджанского театра был удостоен специальной награды министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и Союза театральных деятелей Кыргызской Республики за уникальную пластическую интерпретацию произведения Чингиза Айтматова.

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