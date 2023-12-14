Умер народный артист Азербайджана Рамиз Мелик

Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Мелик.

Об этом Day.Az сообщил пресс-секретарь Академического национального драматического театра Джавид Зейналлы.

Он умер сегодня утром.

Будет предоставлена информация о времени и месте захоронения, а также церемонии прощания с покойным. Отметим, что Рамиз Мелик длительное время страдал от тяжелого заболевания.

Рамиз Мелик родился 4 августа 1943 года в Баку.

В 1963 году поступил на факультет драмы и кино Азербайджанского государственного театрального института имени Мирзаги Алиева. Он брал уроки у Резы Тахмасиба, Тофика Казимова, Мелика Дадашова. Окончил указанное высшее учебное заведение в 1967 году.

В 1967 году был принят актером в труппу Академического национального драматического театра.

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