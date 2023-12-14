В Союзе композиторов Азербайджана состоялась конференция, посвященная 105-й годовщине Гара Гараева

В Союзе композиторов Азербайджана состоялась научно-практическая конференция, посвященная 105-й годовщине со дня рождения гениального композитора, выдающегося педагога, Народного артиста СССР и Азербайджана, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий, академика Гара Гараева.

Как сообщает Day.Az, конференцию вступительным словом открыла председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде.

Подчеркнув значение великого композитора-новатора, Ф.Ализаде отметила, что "на протяжении всего текущего года в нашей стране и за рубежом уже состоялись многочисленные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения гения азербайджанской музыкальной культуры. Бессмертные произведения Гара Гараева неизменно занимают ведущее место в репертуаре различных исполнительских коллективов, известных солистов, учащихся школ искусств и музыкальных учебных заведений. Его творчество служит неиссякаемым источником для интересных творческих идей и новых научных изысканий. В Союзе композиторов, председателем которого Гара Гараев был на протяжении 30 лет, традиционно отмечаются все его памятные даты, организуются концерты и конференции, издаются научные статьи, а также брошюры, в том числе и на иностранных языках".

На мероприятии были представлены доклады, посвященные различным аспектам творчества великого композитора. О влиянии джаза на музыкальный язык Гара Гараева рассказала заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Имруз Эфендиева. Музыкально-критическая деятельность Гара Гараева была освещена в выступлении заслуженного учителя, доктора философии по искусствоведению Кенюль Насировой. Воплощение темы Лейли и Меджнун в творчестве Гара Гараева получило отражение в докладе доктора философии по искусствоведению Лейлы Гулиевой. Об особенностях вокального цикла "6 рубаи Омара Хайяма" рассказала музыковед Рая Аббасова.

В музыкальной части вечера прозвучали сочинения Гара Гараева: Прелюдии для фортепиано, Романсы для голоса и фортепиано "Я вас любил" и "Мулат", фрагменты из симфонических гравюр "Дон Кихот" в переложении для скрипки и фортепиано. В их исполнении принимали участие лауреаты международных конкурсов Анар Сеидов (скрипка), Камилла Иманова, Руслан Персан (вокал), а также Диляра Керимова, Джамаля Абдинзаде, Зумруд Ализаде (фортепиано).

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