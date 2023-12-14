В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Меликом

В мечети Гейдара в Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена "Шохрат", известным актером театра и кино Рамизом Меликом, сообщает в четверг Day.Az.

Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81-м году жизни. Народный артист будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов.

В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

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