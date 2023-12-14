Танцы в зимнем Баку

– кто стал лучшим - ФОТО

В Союзе театральных деятелей Азербайджана состоялся конкурс на Кубок Азербайджана по танцам, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщает Day.Az.

На открытии президент АТА Азиз Азизов отметил, что в Azerbaijan Dance Cup приняли участие 50 коллективов, 1189 участников из танцевальных школ и домов культуры Баку и регионов страны. Особый перформанс был показан коллективами Дома культуры İnci и танцевальным ансамблем Cahid.

"Целью проекта является отбор лучших представителей танцевального искусства, показавших себя в современном фольклоре, формирование сценической культуры, создание условий для раскрытия талантов и потенциала молодежи", - сказал Азиз Азизов.

Соревнование прошло по возрастным категориям: малыши (3-6), дети (7-10), юниоры (11-15), взрослые (16-25 yaş), профессионалы (25+), в номинациях: фольклор-этника, фольклор-стилизация, фольклор-шоу, танцы народов мира, хип-хоп шоу, акробатические танцы, шоу-танцы, болливуд, беллиданс, классические индийские танцы, чирданс и классические виды в соло, дуэтах, малых и больших группах, ансамблях и больших ансамблях.

В состав жюри вошли хореографы и преподаватели - Ульвия Гасанова, Рима Мамедова, Фархад Алиев, Натаван Алиева, Фарид Ибрагимов.

Победителям награды вручил председатель СМА Закир Алиев. Было отмечено, что 13-14 января в Гяндже пройдет конкурс искусств Ümid, а 27-28 января в Гяндже - Кубок танца Kəpəz.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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