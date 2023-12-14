Рамиз Мелик был одним из видных представителей азербайджанской культуры, театрального искусства, кино.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend народный артист Азербайджана Гаджи Исмайлов на церемонии прощания с народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена "Шохрат", известным актером театра и кино Рамизом Меликом в мечети Гейдар в Баку.

"Мы были друзьями, коллегами, партнерами во многих спектаклях. Безусловно, коллектив нашего театра знал о его болезни, мы навещали его дома. Уход такого видного деятеля искусства - большая потеря для нашей культуры, театра, кино", - отметил Гаджи Исмайлов.

Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни. Народный артист будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов. В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

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