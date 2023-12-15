Русский дом в Баку организует концерт, приуроченный к празднованию 150-летия Сергея Рахманинова

Концерт, приуроченный к празднованию 150-летия великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова состоится 22 декабря в 19:00 в Русском доме в Баку. Мероприятие организовано совместно Русским домом в Баку и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА).

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), в концертной программе прозвучат выдающиеся произведения гения русской музыки в исполнении хора храма святого Архангела Михаила под управлением заслуженного деятеля Объединенного хорового движения Кристины Эфендиевой, лауреатов международных конкурсов, профессора БМА Кенуль Гусейновой, заслуженной артистки Азербайджана Нигяр Меликовой, солиста Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Наримана Алиева, солистов Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой и Фируза Мамедова, старшего преподавателя БМА Лалы Мухтаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, артистов Азербайджанской государственной хоровой капеллы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Камиллы Имановой и Эльяра Алиева, лауреата международных конкурсов Эмиля Малыгина, выпускницы БМА Аминат Ахмедовой, а также Инары Азимовой и Ларисы Заирбековой.

Ведущая и куратор проекта доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алена Инякина.

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