В Баку прошел вечер классической музыки, посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер классической музыки, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие представители министерства культуры Азербайджана, видные общественные деятели, представители культуры, искусства и творческой молодежи.

В программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солисты программы - народные артисты Азербайджана Гюльназ Исмайлова (сопрано) и Самир Джафаров (тенор), заслуженный артист Рамиль Гасымов (тенор), а также Эмин Исмайлов (тенор).

На вечере прозвучали сочинения азербайджанских композиторов. Музыкальные произведения были исполнены с большим мастерством, эмоционально и очень проникновенно.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

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