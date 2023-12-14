Состоится III Азербайджанский международный фестиваль вокалистов

С 15 по 22 декабря пройдет III Азербайджанский международный фестиваль вокалистов, организованный Государственным театром оперы и балета при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

"Выражаю признательность министерству культуры Азербайджана и директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту, всемирно известному тенору Юсифу Эйвазову за проведение фестиваля. Третий фестиваль пройдет во многих культурных и художественных пространствах нашей страны и будет отмечен новшествами. Впервые будут представлены новые произведения азербайджанских композиторов, написанные в классическом вокальном стиле, и этим непосредственно занимается председатель Союза композиторов Азербайджана, народный артист, композитор Фирангиз Ализаде", - отметил Рамиль Гасымов.

Среди мероприятий - концерт "Вокальная школа Бюльбюля", который состоится 20 декабря в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и посвящен памяти основоположника профессионального вокального искусства Азербайджана Бюльбюля. На вечере прозвучат жемчужины из азербайджанских классических опер, а в заключении Юсиф Эйвазов впервые исполнит произведение, посвященное общенациональному лидеру Гейдару Алиеву (музыка - народный артист Фаиг Суджаддинов, слова - Ильгар Фахми).

Торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля вокалистов Азербайджана состоится 22 декабря в Центре Гейдара Алиева, на вечере Viva Puchchini прозвучат произведения из опер Джакомо Пуччини.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Ниже представлена программа мероприятий

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