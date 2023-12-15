Концерт в память о великом Рашиде Бейбутове в Гяндже вызвал большой интерес

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт, посвященный 108-й годовщине со дня рождения легендарного певца, лауреата государственных премий Азербайджанской ССР и СССР, народного артиста Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР, заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, народного артиста СССР Рашида Бейбутова, сообщили Day.Az в филармонии.

Вечер вызвал большой интерес. Среди гостей были официальные лица города, представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, почитатели блестящего таланта Рашида Бейбутова.

До начала концерта в фойе филармонии прозвучала музыка из репертуара Рашида Бейбутова, который внес большой вклад в развитие культуры, неподражаемой манерой исполнения и неповторимым голосом сыграл выдающуюся роль в популяризации национальной музыки и произведений отечественных композиторов во многих странах мира.

В концертной программе зрители бурными аплодисментами встречали композиции из репертуара Рашида Бейбутова в исполнении заслуженных артистов Анара Шушалы и Кямали Тагизаде, заслуженного деятеля искусств Мехпари Джафаровой, молодых исполнителей Шабана Джафарзаде, Турала Абдуллаева, Рустама Джафарова и Али Мамедова в сопровождении эстрадного оркестра и оркестра народных инструментов Гянджинской филармонии. Было также представлено театрализованное представление в исполнении танцоров и балерин Айгюн Масимовой, Мехрибан Мамедовой, Фариды Мустафаевой, Айтакин Керимли и Эльчина Баниджалали.

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