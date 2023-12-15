Азербайджанский кукольный театр с успехом выступил на фестивале в Турции

Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига с успехом выступил на XX Международном фестивале кукол и теневых театров (игры теней) "Карагёз" в Бурсе (Турция), сообщили Trend в пресс-службе театра. Фестиваль (11-16 декабря) организован Фондом культуры, искусства и туризма Бурсы, при поддержке министерства культуры и туризма Турции, муниципалитета Бурсы и Международного союза кукольных и теневых театров (UNIMA), и приурочен к 30-летию ТЮРКСОЙ, передает Day.Az.

Цель фестиваля - рассказать об искусстве культурного и теневого театра различных народов, создать условия для международного обмена и общения по культурным и художественным вопросам, способствовать развитию дружбы между странами посредством этих видов искусства. В фестивале приняли участие специалисты и театры кукол из более десяти стран, были также организованы семинары и выставки.

Азербайджанский театр показал в Центре культуры Барыша Манчо спектакль "Меликмамед" по мотивам одноименной азербайджанской народной сказки. Режиссер-постановщик - Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев. В постановке использованы произведения великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Сказка "Меликмамед" рассказывает о том, как храбрый юноша спас отцовский сад и нашел свое счастье. Причем по просьбе зрителей спектакль был показан два раза.

Представитель UNIMA, директор театра Рашад Ахмедзаде провел встречи с представителем UNIMA в Турции Энисом Эргюном и директором фестиваля, заместителем председателя муниципалитета Бурсы Фахимом Фаридом, которые высоко оценили деятельность азербайджанского коллектива. Были обсуждены вопросы организации мастер-классов, дальнейшего сотрудничества в области обмена кукольным искусством. Рашад Ахмедзаде выразил признательность за гостеприимство, рассказав о национальном кукольном искусстве и его истории. Стороны обменялись памятными сувенирами.

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