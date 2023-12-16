В Метрополитен-музее в Нью-Йорке открылась выставка «Женщины, одевающие женщин»

Новая выставка "Женщины, одевающие женщин" в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке посвящена тому, как женщины помогли сформировать канон моды, даже если они не всегда получали за это признание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, перед грядущим балом MET Gala 2024, тема которого - "Спящие красавицы: пробуждение моды", Институт костюма при знаменитом музее исследует творчество и художественное наследие женщин-модельеров, которые сыграли ключевую роль в современной концепции моды. Экспозиция прослеживает родословную профессионалов-женщин с начала ХХ-го века до наших дней - знаменитых дизайнеров, а также забытые женские имена модной индустрии.

В экспозиции представлено около 80 предметов одежды из коллекции музея, созданных группой из более чем 70 самых разных дизайнеров. Надо отметить, что многие из представленных экспонатов никогда раньше не демонстрировались.

"Впечатляющие предметы одежды, представленные на выставке, вдохновят на новое понимание междисциплинарных талантов, лежащих в основе этого яркого вида искусства, и бесчисленного количества женщин, чей вклад был и остается источником жизненной силы глобальной индустрии моды, которую мы видим сегодня", - делится Макс Холляйн, главный исполнительный директор Метрополитен-музея.

Символом выставки стало муслиновое платье, украшенное шелковыми розами и тафтой дизайнера Анны Лу (1898-1981), пионера моды, созданное афроамериканками.

Выставка разделена на четыре раздела - анонимность, видимость, агентство и отсутствие/бездействие. Представленная на выставке одежда датируется периодом с начала ХХ века до наших дней.

Часть экспонатов - из личных запасов Сэнди Шрайер, историка моды. У Сэнди Шрайер крупнейшая в мире частная коллекция редких нарядов. Она всю жизнь скупает houte couture, но практически никогда не носит. Правда, на прием по случаю открытия выставки в Метрополитен сделает исключение и наденет наряд от Донны Каран из ее коллекции с Робертом Ли Моррисом.

Как утверждают в музее, все начинается с ранней истории анонимных портних, "коллективного предка, приведшего к современному одноименному дизайнеру". После этого рассказывается о том, как женщины начали занимать более заметные и публичные лидерские позиции.

"Когда в ХХ-м веке женщины начали проявлять свою вновь обретенную свободу действий, дизайнеры стремились выделиться среди конкурентной системы моды", - пишет Россилин Скена Калган из Time Out.

В последнем разделе рассказывается о женщинах из истории моды, которым до недавнего времени не уделялось должного внимания, таких как Энн Лоу, чернокожий дизайнер, сшившая свадебное платье Жаклин Кеннеди, и Адель Генриетта Нигрен Фортуни, сыгравшая центральную фигуру в создании культового платья Delphos, представленное в 1909 году.

"Выставка "Женщины, одевающие женщин" рассказывает о вкладе отдельных дизайнеров и роли женщин в обществе, - рассказала Vogue Мелисса Хубер, куратор Института костюма музея Метрополитен. - Предстоит еще многое изучить. Тем не менее, благодаря работе с постоянной коллекцией музея нам удалось по-настоящему вникнуть во всех дизайнеров и обнаружить неизвестные имена". И добавляет: "Было так много разных точек зрения, которые мы хотели подчеркнуть. Главный вывод заключается в том, что лучшие периоды для женщин в целом были также лучшими периодами для женщин в моде - они взаимосвязаны".

На выставке представлены платья от кутюр известных производителей. Но здесь также демонстрируются работы менее известных дизайнеров и одежда, сшитая для женщин всех размеров, возрастов и способностей.

"Это шоу, прославляющее творческое наследие женщин-модельеров, - рассказывает Холляйн Time Out. - Мода была профессией, в которой женщинам разрешалось работать и зарабатывать себе на жизнь. Так что в этом смысле мода была местом расширения прав и возможностей женщин, и это была женская эмансипация как в производстве, так и в потреблении".

Выставка "Женщины, одевающие женщин" будет продолжаться в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке до 3 марта 2024 года.