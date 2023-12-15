Две страны, два оркестра - Kremerata Baltika и Baku Chamber Orkestra

В Анкаре прошел грандиозный концерт коллективов Kremerata Baltika и Baku Chamber Orkestra, сообщила Day.Az организатор вечера, руководитель Premier LTD Назакет Касимова.

Проект был посвящен 100-летию Турецкой Республики и 50-летию одного из старейших музыкальных фондов Турции - Sevda Cenab And Muzik Vakfi.

Программа юбилейного концерта включала в себя разные по стилю и национальному колориту произведения в исполнении двух разных по характеру и стилю коллективов - Baku Chamber Orkestra и солистов Kremerata Baltika.

Вечер открыли гости из Литвы. Это ансамбль из 10 музыкантов - литовская часть прославленного оркестра Kremerata Baltika (входят музыканты из Латвии, Литвы и Эстонии), продолжающих лучшие традиции всемирно известного коллектива, заложенные его организатором и художественным руководителем, маэстро Гидоном Кремером. В программе было представлено произведение известного турецкого композитора и пианиста Фазила Сая, которое не так часто исполняется на родине автора. Это было данью уважения и своеобразным музыкальным приношением юбилейному торжеству. Слушатели могли по достоинству оценить мастерство руководителя коллектива - известного скрипача Джералдаса Бидвы, который солировал в любимом публикой произведении Астора Пьяццолы "Четыре сезона в Буэнос-Айресе".

Яркие эмоции зрителям подарил Baku Chamber Orchestra под управлением заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера Азербайджанского Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Фуада Ибрагимова. Талантливого азербайджанского дирижера хорошо знают в Турции, но его камерный оркестр выступил в Анкаре впервые. Созданный в 2011 году, коллектив выступал с такими известными музыкантами, как Гидон Кремер и Дмитрий Ситковецкий, на многих международных фестивалях и концертах по всему миру. Baku Chamber orchestra включил в свою программу известные произведения корифеев азербайджанской музыки. В их исполнении вдохновенно прозвучала Симфония памяти Низами Фикрета Амирова. С большим восторгом зрители восприняли исполнение двух "Танцев" из балета Гара Гараева "Тропою грома".

Фуада Ибрагимова связывает давняя творческая дружба с музыкантами Kremerata Baltika и с самим маэстро Гидоном Кремером. Он часто выступает как приглашенный дирижер с прославленным оркестром на международных фестивалях и концертах. Поэтому совместное выступление двух оркестров было естественным продолжением их творческого содружества. В их исполнении прозвучал Концерт для струнных Нино Рота, продемонстрировав высокий уровень оркестрового стиля.

Апофеозом этого музыкального праздника стало известное и всеми любимое в Турции произведение "Марш десятилетия", исполненное объединенным оркестром, которому подпевали зрители, встретив его нескончаемыми овациями.

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