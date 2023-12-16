"Судьба Артиста" в Сумгайыте

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступил в городе Сумгайыт, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

В рамках мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, на сцене Сумгайытского государственного драматического театра был представлен спектакль "Судьба Артиста" (режиссёр-постановщик - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде (1957- 2023)).

Спектакль "Судьба артиста" поставлен по пьесе известного азербайджанского драматурга, народного писателя Эльчина Эфендиева. Постановка не только рассказывает о жизни и творчестве азербайджанского актера и режиссера Гусейна Араблинского, но и погружает зрителя в атмосферу начала 20 века, когда в Азербайджане царил нефтяной бум.

Искренний восторг, бурные аплодисменты публики в Сумгайыте свидетельствовали о том, что показ прошел блестяще и постановка надолго останется в памяти зрителей.

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