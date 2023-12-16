Горжусь тем, что на протяжении 8-и лет пропагандировала культуру и наследие Тюркского мира

Интервью первого президента Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия агентству TurkicWorld

- Гюнай ханум, 3 ноября вы приняли участие в 10-м юбилейном Саммите глав государств Организации тюркских государств в Астане. Международный фонд тюркской культуры и наследия, завоевавший широкое уважение, является одной из Организаций Тюркского Сотрудничества, действующих для дальнейшего развития взаимоотношений между тюркскими государствами и народами. Мы хотели бы чтобы вы поделились о Фонде более подробной информацией.

-Международный фонд тюркской культуры и наследия был основан по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при поддержке глав государств Казахстана, Кыргызстана и Турции. На саммите Тюркского совета (Организации тюркских государств - ред.), прошедшем в Баку 15 октября 2019 года, Узбекистан вступил в организацию, а Венгрия присоединилась к Фонду в качестве страны-наблюдателя.

Восемь лет назад совместным решением президентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции в городе Астана я была назначена первым президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия. На меня была возложена очень ответственная задача по созданию и запуску новой международной организации, созданной с целью продвижения великой культуры тюркского мира, выявления и изучения наших корней, традиций, а также сближения тюркских народов.

Сегодня, оглядываясь назад, я могу с гордостью сказать, что, несмотря на финансовые трудности и серьезные проблемы, с которыми мы столкнулись из-за различных юридических процедур в государствах-членах, Международному фонду тюркской культуры и наследия удалось стать авторитетной, полноценной международной организацией, представленной на масштабных, престижных мероприятиях. Мы не довольствовались одним только выполнением важной задачи, заключающейся в укреплении культурно-духовных отношений между тюркскими государствами, мы также установили отношения и сотрудничество со многими другими государствами посредством культурной дипломатии. Это сыграло важную роль в популяризации древнего тюркского культурного наследия.

Важным примером для нашей работы стал богатый опыт Фонда Гейдара Алиева и глубоко патриотичная международная деятельность лично самой Мехрибан ханым Алиевой.

Хочу особо отметить, что непосредственно согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева здание, отведенное Международному фонду тюркской культуры и наследия, было капитально отремонтировано на высочайшем современном уровне. Это яркий образец того значения, которое придается деятельности Фонда.

- Вы упомянули о культурной дипломатии. Как бы вы объяснили эту концепцию?

-Культурная дипломатия - это укрепление международного диалога и общения между народами посредством "языка" литературы, музыки, искусства и других подобных духовных ценностей. То есть народы разделяют друг с другом свой национальный дух и национальную идентичность. Таким образом, на первый план выходят общечеловеческие ценности, находится общее, создаются взаимопонимание и симпатия. Одним словом, преодолеваются духовные границы. Границы сердец, границы умов. И это влияет на углубление отношений между странами и международное сотрудничество.

К примеру, один из наших первых проектов "Антология поэзии азербайджанских поэтесс" был подготовлен и издан в виде книги на разных языках - английском, немецком, итальянском, арабском, болгарском, скоро выйдет в свет на испанском и португальском языках. В книге собраны стихи Мехсети Гянджеви, Агабаим Ага, Хуршидбану Натаван, Хейран ханым, Уммугульсум, Мирварид Дилбази, Нигяр Рафибейли и многих других поэтесс, подаривших неповторимые образцы своих произведений мировому литературному наследию, начиная с XII века - на протяжении 800 лет, выражены их национально-духовные чувства, мысли и переживания. Это поэтессы, которые жили и творили в разных уголках страны, в том числе в Карабахе, являющемся неотъемлемой частью Азербайджана, или в то время в Южном Азербайджане. Что это? Это факты имеющие историческую ценность.

В 2020 году отмечалось 135-летие со дня рождения гениального композитора всего тюркского мира Узеира Гаджибейли, которого взрастила красавица Шуша. В то же время исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося представителя казахской литературы Абая Кунанбаева. По случаю этих знаменательных юбилеев Фондом были напечатаны в Испании и введены в обращение в Европе почтовые марки, посвященные Узеир-бею и Абаю.

Почему мы это сделали? Потому что во время общения людей по почте, они будут открывать для себя Узеир-бея и Абая, знакомиться с их творчеством, и через них познавать азербайджанскую музыку, казахскую литературу и культуру тюркского мира в целом.

- В годы вашего руководства Фондом, Азербайджан пережил свои поистине исторические дни. Какую работу провела организация в связи с карабахскими событиями?

-Знаете, в связи с этим, я, как и все считаю себя очень счастливым человеком. Прежде всего, как азербайджанка. Три года назад под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджанская Армия, наши сыновья - герои освободили оккупированные земли, восстановили историческую справедливость и подарили нам радость Священной Победы. А с другой стороны, мне посчастливилось стать свидетелем этого исторического события будучи президентом Фонда. Потому что к проектам, связанным с Карабахом, мы вернулись уже с гордостью Великой Победы.

За эти годы мы стали свидетелями и участниками истории мирового значения. Вместе с послами и представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса мы поочередно посещали освобожденные города и села Азербайджана. Увидев эти разрушения своими глазами, мы ужасались этой жестокости. Но в то же время мы не могли сдержать слез радости. И за себя, и за тех, кто ждал, но так и не увидел эти дни.

Знаете, я могу с уверенностью сказать, что эта Великая Победа, этот Триумф еще больше сплотил тюркские государства, как в духовном смысле, так и в смысле нашего общего наследия.

Во время Второй Карабахской войны мы выступали с заявлениями, чтобы донести правду о Карабахе до государств-членов, до зарубежных стран, с которыми мы сотрудничаем, и в то же время до мирового сообщества. Мы издали книги, посвященные памятникам культуры Карабаха, предательски нанесенному им ущербу, историческим соглашениям.

Фонд выступил с инициативой проведения "Дней города Шуша" в Бурсе в 2022 году по случаю провозглашения города Шуша Культурной столицей тюркского мира. Вызывает большую гордость, что эта инициатива нашла отражение в Декларации, подписанной главами тюркских государств и принятой на Самаркандском саммите Организации тюркских государств.

"Дни города Шуша" - это большой проект, состоящий из различных программ. Сюда входят документальный фильм и литературно-музыкальная композиция, подготовленные Фондом о творчестве Хуршидбану Натаван, чье 190-летие отмечалось в прошлом году, спектакль "Мое сердце осталось в Шуше", посвященный 270-летию города Шуша и возрождению исторической правды о Карабахе, фотовыставка "Жемчужина Азербайджана Шуша" всемирно известного фотографа Резы Дегати, презентация талантливого модельера Гюльнары Халиловой "Коллекция национальной одежды Карабаха". Также в рамках серии мероприятий прошли концерты музыкальной группы Yeddi gözəl (Семь красавиц), созданной под эгидой Фонда и состоящей из женщин-музыкантов, представляющих 7 стран - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Узбекистан, Туркменистан и Венгрию.

Этот проект вобрал в себя различные направления культуры - литературу, театр, кино, музыку, фотографию, искусство национального костюма. То есть мы хотели комплексно показать историческое наследие города Шуша, культуру и искусство Карабаха. Могу с гордостью сказать, что мы организовали мероприятия, посвященные городу Шуша, в разных городах тюркского мира: в Бурсе, Ташкенте, Астане, Туркестане, а также в Будапеште.

Последний крупный проект, который мы запустили в связи с Карабахом, называется "Исцелившиеся бюсты". Он состоит из трех больших книг, содержащих информацию о исторических фигурах Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля. Проект можно рассматривать как продолжение книги, посвященной литературному наследию великого азербайджанского поэта, общественного и политического деятеля Моллы Панаха Вагифа, изданной в этом году в рамках "Дней поэзии Вагифа" в Шуше. Завершение данного проекта - серьезный процесс, но в настоящее время идет заключительный этап работы.

- В этом году Азербайджан широко празднует 100-летие великого лидера Гейдара Алиева. Что было сделано Фондом в этом направлении?

-В этом году в стране и за ее пределами торжественно отмечается 100-летний юбилей Общенационального Лидера Гейдара Алиева, великого сына не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Мы посвятили различные проекты и мероприятия международного уровня 100-летию великого лидера. С большой благодарностью вспоминая заслуги Гейдара Алиева перед тюркским миром, мы старались, чтобы о нем, о его наследии еще больше узнали в разных странах.

В рамках сотрудничества с Тюркской академией мы провели в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан международную конференцию "Гейдар Алиев и тюркский мир".

Как я уже отметила ранее, созданная под эгидой Фонда музыкальная группа "Семь красавиц" названа в честь одного из бессмертных произведений гениального поэта и мыслителя Азербайджана и тюркского мира Низами Гянджеви, и продвигает многовековую музыку тюркских народов в зарубежные странах. Дебют группы состоялся в Самарканде в рамках IX Саммита Организации Тюркских государств и несмотря на то, что коллектив совсем молодой, они уже успели успешно выступить на различных сценах мира. В этом году в память о Гейдаре Алиеве в городах Европы - Будапеште, Берне, Гааге мы организовали концерты музыкальной группы Yeddi gözəl.

С большим удовольствием могу отметить, что Фонд подготовил фундаментальную книгу, посвященную 100-летию великого лидера. Фактически, работа над этой книгой шла более двух лет, и каждый раз, когда мы собирались ее закончить, мы находили новый материал и не могли ее завершить. Наконец, книга "Гейдар Алиев и общетюркское культурное наследие" выходит в свет, и я верю, она станет достойным и значимым вкладом в юбилей великого лидера.

- Одним из значимых юбилеев для тюркского мира в 2023 году также является 100-летие со дня образования Турецкой Республики. Какие проекты были реализованы Фондом в этой связи?

-В этом году Турция, один из учредителей Международного фонда тюркской культуры и наследия, отметила свое славное 100-летие - первый век Республики. По этому случаю, нами был реализован масштабный проект и организована выставка "Культурное наследие тюркского мира XIX века в коллекции фотографий дворца Йылдыз" в Художественной галерее Национального дворца Долмабахче в Стамбуле. На церемонии открытия выставки было зачитано специальное поздравительное письмо Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

На выставке были представлены фотографии, демонстрирующие общее наследие тюркского мира, города, архитектуру, национальные костюмы и многие другие элементы, выбранные Фондом из архивов дворца Йылдыз периода Великой Османской империи. Поэтому мы также организовали эту выставку и в Астане в рамках 10-го юбилейного Саммита глав государств Организации Тюркских государств.

Вместе с тем, 100-летие Турецкой Республики в течение года торжественно отмечалось концертами музыкальной группы Yeddi gözəl в Европе.

К сожалению, в этом году Турция столкнулась с огромной трагедией, связанной с землетрясением. Мы глубоко скорбели вместе с Турцией и под лозунгом "Единое сердце" реализовали различные проекты помощи людям, пострадавшим от землетрясения. Мы отправили гуманитарную помощь и объявили акцию рисования для детей "С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ ТУРЦИИ". В рамках проекта мы навели "духовные мосты" из тюркских государств в регион землетрясения, а также собрали в каталоге рисунки, сделанные детьми тюркского мира, олицетворяющие их духовное единение со своими братьями и сестрами, пережившими землетрясение. Наша цель - преодолеть все трудности, пользуясь великой силой тюркской солидарности, оказывая материальную и моральную поддержку.

Каждым своим шагом мы хотели сказать "Мы с тобой, Турция". Так родилась идея следующего проекта, и на этот раз мы подготовили книгу со специальной концепцией, обращенную к известным поэтам тюркских государств и необъятной тюркской географии. Каждое стихотворение в книге посвящено какой-то определенной фотографии, сделанной во время землетрясения, событию или факту. В каждом из этих стихотворений присутствует и боль, и печаль, но, вместе с тем, надежда и вера в будущее. С каждым нашим проектом мы старались, чтобы люди, пострадавшие от землетрясения, смогли прочувствовать, что тот самый непоколебимый, несдающийся, стойкий дух тюрка, никогда не должен их покидать.

- В этом году празднуется 95-летие всемирно известного писателя Чингиза Айтматова. Какие проекты реализованы Фондом в этом направлении?

- По случаю 95-летия Чингиза Айтматова, гордости кыргызского народа, великого писателя тюркского мира, общественного и политического деятеля, мы реализовали ряд литературно-культурных проектов. В рамках сотрудничества фонда с Бакинским муниципальным театром была поставлен спектакль ​​по мотивам повести писателя "Материнское поле". Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Мерахим Фарзалибеков. Премьера спектакля состоялась в Азербайджанском национальном академическом драматическом театре с участием специального представителя Президента Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова, посла Кыргызыстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева, видных общественных деятелей, представителей культуры, искусства, литературы, дипломатического корпуса и депутатов Милли Меджлиса и прошла с большим успехом. Со специальным видео мессаджем к зрителям обратилась Ширин Айтматова, дочь писателя.

Позже мы решили издать эту пьесу по мотивам повести "Материнское поле". Особенность книги еще в том, что в этом издании наряду с произведением вместо иллюстраций представлены характерные фотографии со спектакля. То есть, эта книга, своего рода память об авторе и его юбилейном вечере.

Хотела бы отметить, что в 2018 году мы также торжественно провели 90-летие Чингиза Айтматова на которое приехали Аскар Айтматов, старший сын писателя, Ассоль Молдохматова, известный общественный деятель страны. При организации и поддержке Фонда спектакль по повести писателя "Джамиля" был показан кыргызскими актерами. Представьте себе, что спектакль шел на кыргызском языке. Конечно, азербайджанская публика не знала кыргызского языка. Но смотрела с таким большим интересом, поверьте, ни один человек не остался равнодушным. Своими лучшими впечатлениями зрители делились на сайтах и ​​в социальных сетях.

- Вы упомянули об издании Фондом книги писателя. Мы знаем, что за прошедшие годы Фондом было издано множество книг.

- Да, реализация издательских проектов, направленных на популяризацию богатого наследия тюркского мира в международном масштабе, является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда. Собирая и публикуя литературное наследие Абая, связанное с Азербайджаном, мы в то же время демонстрировали литературу и культуру Казахстана в Европе. Глубоко изучая древний "Манас", мы узнавали историю и традиции Кыргызстана. Благодаря книгам, которые мы издали за эти годы, произведения Наваи и Фитрата читали на азербайджанском языке, Омара Сейфеддина, Сулеймана Челеби и Ашига Вейсала - на немецком, Натаван и Насими - на итальянском, Низами - на польском. Мы отразили единство тюркского наследия, напечатав почтовые марки и создавая книгу в рамках проекта "Три озана вместе", объединившего Юнуса Эмре, Ашуга Алескера и Жамбул Жабаева.

Мы старались достойно пропагандировать великое наследие Венгрии через музыку Бартока и поэзию Радноти, а также недавно мы собрали произведения выдающихся представителей венгерской литературы в нашем новом издании *Антология венгерской литературы*

Хотелось бы отметить, что в скором времени увидит свет, готовящаяся Фондом книга "Письма из ссылки", в которой собраны написанные в ссылке на Мальте воспоминания, идеи и мысли, идеологические взгляды Ахмед-бея Агаоглу, являющегося одной из ярких фигур в литературно-культурной, научно-философской, общественно-политической истории Азербайджана и всего тюркского мира в целом.

- Какие еще проекты реализованы Фондом?

- За эти годы мы организовали множество различных мероприятий, таких как конференции, круглые столы, выставки и концерты, реализовали множество проектов, направленных на продвижение материальных и духовных ценностей тюркского мира, отметили юбилеи великих личностей тюркских народов. Это все на разных языках, в разных странах, на разных континентах. В Европе, Азии, Латинской Америке, Северной Америке.

Помимо Yeddi gözəl, мы создали камерный оркестр Dədə Qorqud, в состав которого входят музыканты из стран тюркского мира. Оркестр внес свой значимый вклад в популяризацию музыки тюркского мира своими незабываемыми выступлениями в ряде стран.

На различных театральных сценах Болгарии под нашей эгидой с грандиозным успехом прошли постановки музыкальной комедии "Аршин мал алан" великого Узеир-бека и балет "Тысяча и одна ночь" великого Фикрета Амирова.

Наконец, только в прошлом году, после того как нам удалось получить международный бюджет, мы оказали финансовую поддержку организации различных фестивалей, проводимых в Оше, Отраре, Баку, Стамбуле, Констанце.

- Осуществлял ли Фонд деятельность в сфере образования?

- Конечно. За эти годы мы подписали Меморандумы с университетами государств-членов и ряда других зарубежных стран, приступили к реализации различных совместных проектов.

В настоящее время в сотрудничестве с Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли в рамках совместного проекта издается книга "Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных стран", способствующая более детальному изучению общетюркской музыки. В книге читателям на азербайджанском, турецком, русском и английском языках представлена ​​познавательная информация о музыкальных инструментах тюркских народов, их характерных особенностях, истории.

В этом году мы также подписали Меморандум с Евразийским национальным университетом Казахстана имени Льва Гумилева и договорились о составлении совместного словаря тюркских языков.

Также, хотела бы отметить, что мы добились успешного сотрудничества с Варшавским университетом в Польше и выступили основным партнером на VI Международном тюркологическом конгрессе, организованном этим университетом в прошлом году. В рамках конгресса на многочисленных панельных сессиях были обсуждены различные темы, посвященные вопросам тюркологии.

В целом, Фонд осуществляет сотрудничество с Бакинским Государственным Университетом, Азербайджанской Национальной Консерваторией, Азербайджанским Университетом Языков, Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмета Ясави, Кыргызским национальным университетом имени Юсифа Баласагунлу, Турецким университетом Бурса Улудаг, Венгерским университетом Отвоса Лоранда. Наша цель - создать в этих университетах Центры тюркского мира и построить их большую сеть.

- Недавно вам было присвоено звание почетного профессора Кыргызского национального университета имени Юсифа Баласагунлу.

- Да, верно. Конечно, для меня это большая честь. Мы создали "Центр журналистики тюркоязычных стран" при Кыргызском национальном университете. Мы хотим, чтобы наша молодежь принимала более активное участие в общетюркской интеграции.

Судя по всему, ваша многогранная деятельность в направлении дальнейшего углубления взаимоотношений в тюркском мире получила высокую оценку со стороны тюркских государств. Ярким подтверждением этого является то, что вы награждены Почетной Грамотой Президента Кыргызской Республики и Высшей дипломатической медалью Республики Казахстан . Мы сердечно поздравляем вас с этим событием.

Благодарю. Знаете, это, прежде всего, свидетельство той оценки и поддержки, которую в современную эпоху оказывают главы тюркских государств во имя укрепления исторических уз дружбы и братства, идеологии солидарности в тюркском мире. Когда министры иностранных дел Республики Казахстан и Кыргызской Республики вручили мне эти почетные награды, я испытала самые возвышенные чувства, чувства гордости, чести. В то же время, предоставленная возможность лично внести вклад в строительство будущего тюркского мира на основе единства и равенства - это ведь само по себе счастье.

- Интересно, что Международный фонд тюркской культуры и наследия также занимался древней историей тюркских народов.

- Да, мы реализовали ряд крупных проектов, связанных с древней тюркской историей. Один из них - выставка, посвященная древнетюркским надписям - петроглифам, тамгам и руникам, которую мы организовали в разных столицах Европы. На этой выставке представлены различные изделия ручной работы, ремесла, образцы художественной резьбы по камню и керамике древнетюркских надписей и символов известных мастеров прикладного искусства Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, были проведены лекции об исторических символах. Что это? Это мост, соединяющий прошлое с настоящим.

В этом же году мы совместно с Тюркской Академией и национальными комиссиями Азербайджана и Турции по ЮНЕСКО провели в Баку международную конференцию, посвященную 130-летию расшифровки и чтения древнетюркской письменности.

С другой стороны, с первых лет деятельности Фонда мы запустили масштабный проект под названием "Тюркские государства на Великом Шелковом пути". Мы периодически организовывали конференции, круглые столы, симпозиумы, собирали тюркологов и ученых тюркских государств и проводили дискуссии вокруг темы Великого Шелкового пути, который нас объединяет. Также в рамках проекта мы издали на азербайджанском, английском и русском языках академический труд "Азербайджан на Шелковом пути", подготовленную известными учеными Азербайджана. Я верю, что этот проект будет иметь продолжение.

Помимо этого, в рамках сотрудничества с Международным институтом центральноазиатских исследований (МИЦАИ) сегодня издается подготовленная совместно азербайджанскими и узбекскими учеными книга о Гянджинской керамике.

- Действительно, деятельность Фонда достаточно обширна.

- Честно говоря, это лишь часть проектов и мероприятий, о которых я могу рассказать и перечислить, и все они были проведены в соответствии с целями Фонда, провозглашенными Уставом Организации.

Мы расширили наше сотрудничество, установив отношения не только с тюркскими государствами, но и с малочисленными народами, имеющими тюркское этническое происхождение, в том числе с татарами и караимами, проживающими в Литве, татарами Польши и Румынии, гагаузами, проживающими в Молдове. Учрежденную нами премию Dədə Qorqud мы впервые вручили известной представительнице караимов Литвы, дипломату, переводчице Галине Кобецкайте.

В документальном фильме "Таинственный мир миниатюр", который был снят с целью сохранения и популяризации тюркского изобразительного искусства и который будет показан в ближайшее время, мы отразили примеры различных миниатюрных школ тюркского мира, их сходство.

В этом году мы впервые напрямую смогли охватить и сферу реставрации и, по просьбе кыргызской стороны, начали с Дома-музея великого кыргызского поэта и драматурга Алыкула Османова.

В то же время мы приступили к разработке Конвенции об охране общетюркского культурного наследия, которая была возложена на фонд в рамках "Видения тюркского мира 2040".

- Гюнай ханым, мы слышали, что в эти дни председательство Азербайджана в Фонде завершилось и было передано Казахстану.

- Да, это правило ротации, которое присуще каждой международной организации. Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия назначается главами государств-членов организации сроком на четыре года. Согласно Уставу Организации, только президент-учредитель Фонда может быть переизбран на эту должность в следующий четырехлетний срок. Я руководила организацией в течение двух сроков, и Азербайджан председательствовал в фонде в течение 8 лет. Теперь очередь Казахстана.

Хотела бы поблагодарить глав государств-членов Фонда за оказанное доверие, в первую очередь Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева за его прямую инициативу и доверие, моих коллег, руководителей тюркских организаций, содействующих международному единству, послов, с которыми мы сотрудничали, за совместную работу, которую мы выполняли с большой любовью и энтузиазмом.

Хочу поблагодарить всех сотрудников Фонда, которые работали со мной, и мою команду, которая с прошлого года обрела международный состав. Они самоотверженно приложили все усилия ко всему сказанному и несказанному мною, и я уверена, что они будут продолжать это делать.

Мой дед Ильяс Эфендиев время от времени повторял выражение: "Все смотрит на время, но время ни на что не смотрит!" Я также иногда думаю о том, как прошли эти восемь лет? Годы, прошедшие с момента создания Международного фонда тюркской культуры и наследия и по сей день, являются одними из самых ярких в моей жизни, несмотря на трудности и проблемы. Не скрою от вас, что, размышляя об этом, я чувствую душевное удовлетворение, и, самое главное, горжусь общетюркской культурой, наследием. Я горжусь тем, что эта культура, это наследие не ограничиваются национальными рамками, а ориентированы на общечеловеческие ценности. Общетюркская культура и наследие насколько национальны, настолько и глубоко человечны. В основе древней и богатой тюркской культуры и наследия лежат любовь и привязанность ко всем народам, вне зависимости от того, велики они или малы.

Новым руководителем Международного фонда тюркской культуры и наследия уже назначена представитель Казахстана. Это бывший министр культуры Республики Казахстан, известный общественный и государственный деятель Актоты Райимкулова. Я, конечно же, желаю ей больших успехов и верю, что Фонд добьется новых достижений.

Сегодня, оглядываясь назад, у меня приятное ощущение того, что я постаралась выполнить эту восьмилетнюю миссию в полной мере. Я горжусь тем, что в течение 8 лет продвигала тюркскую культуру и наследие, представляла тюркский мир. Как азербайджанка, все, что я сделала в качестве первого руководителя Международного фонда тюркской культуры и наследия, да и международной организации в целом, я делала с любовью, искренне и от всей души.

- Благодарим за беседу.

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