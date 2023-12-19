В Гяндже прошел праздник классической музыки - Азербайджанский международный фестиваль вокалистов

В рамках третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошел вечер классической музыки, сообщает Day.Az.

В сопровождении камерного оркестра филармонии под управлением народного артиста, дирижера Рафаэля Байрамова были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков. В концертной программе выступили народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженный работник культуры Мехбара Джафарова, молодые вокалисты Рустам Джафаров и Васиф Байрамов, а также гости из Баку - солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Талех Яхьяев, Махир Тагизаде и Гюнель Гаджиева. В заключении гостям была представлена композиция легендарного Муслима Магомаева "Азербайджан", которая по просьбе зрителей исполнена на бис.

Фестиваль проходит с 15 по 22 декабря. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - заслуженный артист Рамиль Гасымов.

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