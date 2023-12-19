В Баку отметили 80-летие Фараджа Гараева

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт-конференция, посвященная 80-летию народного артиста Азербайджана, профессора Фараджа Гараева, сообщает Day.Az.

Мероприятие, прошедшее в конференц-зале имени Гара Гараева, было организовано кафедрой теории музыки. В концерте прозвучали фортепианные сочинения композитора в исполнении народной артистки, профессора Ульвии Гаджибековой и Захра-Джахан Шихалиевой, заслуженного учителя Нармины Гулиевой.

Ульвия Гаджибекова поделилась воспоминаниями о многолетних о творческих контактах с композитором. Заведующая кафедрой теории музыки, заслуженный учитель Кёнуль Насирова осветила творческий путь Фараджа Гараева и его педагогическую деятельность. Доцент кафедры теории музыки, композитор Алия Мамедова с гордостью подчеркнула, что творческими достижениями она обязана своему педагогу - Фараджу Гараеву. Доцент Туран Мамедалиева поделилась мыслями о киномузыке композитора и показала отрывки из кинофильмов. Доцент кафедры истории музыки, заслуженный учитель Хатира Гасанзаде поэтично охарактеризовала музыкальный мир Фараджа Гараева. В завершение концерта-конференции гостям были представлены видеоролики с поздравлениями, адресованными композитору.

Фарадж Гараев родился 19 декабря 1943 года в Баку. В 1966 году с отличием окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции своего отца, профессора Гара Гараева, а в 1971 году (у него же) - аспирантуру. С 1966 по 2003 годы преподавал композицию, инструментовку и полифонию в Бакинской музыкальной академии, с 1994 года - профессор. С 1991 года живет в Баку и Москве. С 1999 года - профессор кафедры теории музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 2003-2005 годах - профессор кафедры композиции Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова. В 1994-1996 годах - вице-президент московской Ассоциации современной музыки (АСМ). С 1995 года - президент Общества современной музыки Yeni Musiqi, основанного им в Баку. В 1980-1994 годах - художественный руководитель ВаКаRА-ENSEMBLE (Баку). В 2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 годах - художественный руководитель проекта министерства культуры и туризма (ныне министерство культуры) Азербайджана "Лицом к лицу со временем" (Zamanla üz-üzə).

Сочинения композитора исполняются на фестивалях и концертах в странах СНГ, Европы, Южной Америки, в США и Японии.

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