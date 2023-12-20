Состоялась выставка детского творчества, организованная Детским центром музыки и искусств "Sənət"

Состоялась выставка детского творчества "Yeni ilə yeni naxışlarla...", организованная Детским центром музыки и искусств "Sənət".

Как сообщает Day.Az, на выставке были представлены красочные художественные и скульптурные работы юных участников в возрасте от 4 до 15 лет.

На мероприятии была представлена экспозиция работ около 50 участников

Для центра "Sənət" эта выставка - важный шаг в развитии детского творчества. Выставка под названием "Yeni ilə yeni naxışlarla..." стала показателем успешного синтеза организации досуга детей и их образования.

По окончании мероприятия участникам были вручены сертификаты.

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