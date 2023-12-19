В Центре искусств "Хатаи" в Баку состоялось открытие традиционной выставки "Su və rəng ahəngi - 2023" (Гармония воды и цвета - 2023), сообщает Day.Az.

Выставка организована Азербайджанским представительством Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan, Центром искусств "Хатаи" и Азербайджанской государственной картинной галереей, при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

На открытии выступили заместитель директора Государственной картинной галереи Гюльшан Гарибли, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Агали Ибрагимов, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, президент Международного общества акварелистов (IWS Globe), известный художник Атанур Доган, представитель IWS Globe Сабина Искендер, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, которые поздравили участников с открытием экспозиции.

На мероприятии было рассказано о деятельности азербайджанских акварелистов, развитии этой техники изобразительного искусства. Было отмечено, что проведение выставки внесет вклад в дальнейшее развитие и пропаганду акварельного искусства, выявление талантливых азербайджанских художников, работающих в этом направлении.

Далее мероприятие продолжилось мастер-классом, который провел Атанур Доган.

На следующий день после официального открытия выставки, с участием Атанура Догана состоялись обсуждения на тему развития акварельной живописи в Азербайджане.

Отметим, что на участие в выставке было представлено свыше 250 произведений, авторами которых являются более 100 художников. Из них в экспозицию вошли 100 работ 56 художников.

Акварель - техника изображения и разновидность изобразительного искусства, занимающая переходное положение между живописью и графикой, совмещая их особенности (такие, как богатство тона, создание формы, пространства цветом и активная роль белого фона бумаги в создании изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописи темперой, гуашью или маслом). Художник-акварелист при работе прозрачными акварельными красками учитывает тон, как правило, белый, активно отражающий свет, и фактуру основы (бумага, пергамент, картон, шелк, слоновая кость) не только в качестве материала, но и в качестве одного из изобразительных средств.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az