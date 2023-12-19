https://news.day.az/culture/1623461.html Ряд образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включен в Список всемирного исламского наследия
Ряд образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включен в Список всемирного исламского наследия
18-19 декабря в столице Марокко, Рабате, состоялось 11-е заседание Комитета всемирного исламского наследия, действующего при ИСЕСКО.
В министерстве культуры Азербайджана сообщили Day.Az, что решением членов комитета 10 образцов нематериального культурного наследия, отражающих богатую культуру нашей страны, включены в Список всемирного исламского наследия.
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