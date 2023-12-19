Ряд образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включен в Список всемирного исламского наследия

18-19 декабря в столице Марокко, Рабате, состоялось 11-е заседание Комитета всемирного исламского наследия, действующего при ИСЕСКО.

В министерстве культуры Азербайджана сообщили Day.Az, что решением членов комитета 10 образцов нематериального культурного наследия, отражающих богатую культуру нашей страны, включены в Список всемирного исламского наследия.

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