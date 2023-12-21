В Баку провели предновогодний концерт эстрадной музыки

В рамках фестиваля "Русская зима" состоялся концерт эстрадной музыки, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку, сообщает Day.Az.

Ведущая и куратор проекта - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина. В преддверии Нового 2024 года зрители смогли окунуться в атмосферу наступающего праздника, насладиться любимыми песнями. Для слушателей была подготовлена интересная концертная программа, состоящая из известных современных и ставших уже классикой вокальных и инструментальных хитов русской, азербайджанской и зарубежной эстрады самых разных жанров и стилей. В концертной программе выступили солистка Государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, артисты Государственной хоровой капеллы Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Камилла Иманова, Фархад Алекперов, Эльяр Алиев, лауреат международных конкурсов Эмиль Малыгин, старший преподаватель БМА Лала Мухтарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, исполнители татарской молодежной организации "Яшьлек" и молодые вокалисты.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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