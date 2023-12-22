В Швеции покажут документальный фильм о братьях Нобель

Показ документального фильма, снятого шведской компанией Storyfire о деятельности и наследии братьев Нобель в Баку в конце XIX и начале XX веков, планируется в Швеции в начале 2024 года.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция.

Напомним, что в 2023 году отмечается 150-летие прихода братьев Нобель в Азербайджан. В этом контексте книга известного шведского писателя и историка Бенгта Янгфельдта, содержащая подробную информацию по этой теме, по инициативе посольства была переведена на азербайджанский язык и представлена общественности в рамках совместного мероприятия в Центре "Villa Petrolea" в Баку.

Документальный фильм, снятый компанией Storyfire в сотрудничестве с Бакинским медиа-центром, мировая премьера которой состоялась в Баку, также был снят по мотивам этой книги.

К этому документальному фильму, который прольет свет на исторические связи братьев Нобель с Азербайджаном и внесет большой вклад в международное продвижение Азербайджана, включая роль страны и его природных ресурсов в становлении всемирно известной Нобелевской премии, уже проявляют интерес телевидение и кинопрокатные платформы многих зарубежных стран Европы и Америки.

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