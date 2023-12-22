Итальянский портал – о прошедшем в Баку форуме «Культурное наследие»

Итальянский портал in20righe опубликовал статью о форуме "Культурное наследие", организованном Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры в Баку.

Как сообщает Day.Az, в статье говорится о работе, проделанной за последние годы для сохранения и восстановления культурного наследия Азербайджана. В публикации отмечается, что в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре на государственном учете взято 705 памятников истории и культуры. В 2020-2022 годах были проведены осмотр 433 памятников истории и культуры и мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников, имеющих историко-архитектурную и археологическую ценность.

В статье также представлена информация о Генеральном плане города Шуша, комплексе музея оккупации и музея Победы, которые будут построены в Агдаме, а также ремонтно-восстановительных работах, которые ведутся в Газахской учительской семинарии.

В публикации указывается, что Азербайджанский национальный музей ковра является первым инклюзивным музеем страны, подчеркивается, что азербайджанское традиционное искусство ковроткачества в 2010 году было включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, отмечается историческое значение Джума мечети в Ичеришехер в Баку.

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