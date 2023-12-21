Народному артисту Азербайджана, известному режиссеру театра и кино, телеведущему, общественному деятелю Юлию Гусману вручен орден "Шараф" в министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Напомним, что Юлий Гусман был награжден этим высшим орденом за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией указом Президента Ильхама Алиева от 7 августа 2023 года.

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли поздравил Юлия Гусмана с 80-летием.

Было отмечено, что режиссер, посвятивший большую часть своей жизни сфере искусства, создал богатое наследие.

Юлий Гусман выступил с речью и выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку его творчества.

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